Sachsens Karnevalisten starten in die fünfte Jahreszeit

Sachsens Karnevalistinnen und Karnevalisten haben am Samstag die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Traditionell übernehmen sie dazu symbolisch die Macht in den Städten, indem sie die Rathausschlüssel an sich nehmen. Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) übergab pünktlich um 11.11 Uhr den Schlüssel an die Präsidenten der örtlichen Karnevalsvereine, wie die Stadt über den Nachrichtendienst X mitteilte.

Auch in vielen anderen Orten Sachsens standen die Schlüsselübergaben an. Das närrische Treiben geht nun bis zum Aschermittwoch am 14. Februar 2024. Nach Angaben des Verbandes Sächsischer Carneval gehören ihm derzeit 189 Vereine an.