Sachsen will Lücken in der Internetversorgung schließen

Wolfram wird neuer Bundesstützpunkttrainer Wasserspringen Boris Rozenberg verlässt nach zwanzig Jahren den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) zum Jahresende und übergibt am Bundesstützpunkt Wasserspringen in Dresden den Staffelstab an Martin Wolfram. Darüber informierte der Dresdner SC am Mittwoch in einer Pressemitteilung.