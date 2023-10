Sachsen unterstützt Mittelstand: 142 Millionen für Darlehen

Mehr zum Thema

Teigwaren Riesa zum Großteil an irischen Investor verkauft Der Nudelhersteller Riesa Teigwaren ist zu 80 Prozent vom irischen Unternehmen Biavest übernommen worden. Die mehrheitliche Übernahme der Holdinggesellschaft AOFF werde keine Auswirkung auf das operative Geschäft haben, teilte der Geschäftsführer der Riesa Teigwaren, Mike Hennig, am Mittwoch auf Anfrage mit. Zuvor hatte unter anderem die Sächsische Zeitung darüber berichtet.