Sachsen setzt auf Zusage für TSMC-Förderung

Mehr zum Thema

Warnstreik bei der Bahn: Ausfälle und Störungen in Sachsen Der Warnstreik-Aufruf der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer zwei Tage vor der nächsten Verhandlungsrunde war eine große Überraschung. Worauf sich Fahrgäste in Sachsen einstellen müssen.

Immer mehr Laufkäferarten in Sachsen vom Aussterben bedroht Immer mehr Laufkäferarten in Sachsen sterben aus oder sind vom Aussterben bedroht. Das geht aus der aktuellen Roten Liste der Laufkäfer hervorgeht, die das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Mittwoch veröffentlichte.