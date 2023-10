Sachsen schiebt Straftäter aus Tunesien ab

Mehr zum Thema

Immer mehr sächsische Unternehmen forcieren Innovation Immer mehr Unternehmen in Sachsen arbeiten an Innovationen. Eine Befragung sächsischer Unternehmen habe gezeigt, dass knapp 60 Prozent von ihnen in 2021 innovationsaktiv waren, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Damit liege der Anteil der aktiven Unternehmen in Sachsen seit 2015 über oder auf den Niveaus der restlichen neuen Bundesländer und Deutschlands insgesamt, hieß es.