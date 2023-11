Sachsen geht Kooperation zur Cybersicherheit ein

Sachsen will mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stärker beim Thema Cyberabwehr zusammenarbeiten. Das sieht eine Kooperationsvereinbarung vor, die am Dienstag von BSI-Präsidentin Claudia Plattner und dem Beauftragten für Informationstechnologie (CIO) in Sachsen, Thomas Popp, unterzeichnet wurde, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Mit der Kooperationsvereinbarung hebt der Freistaat Sachsen das Thema Cybersicherheit prominenter auf die Agenda, sagte Plattner laut der Mitteilung. Die Vereinbarung leiste einen Beitrag zur Erhöhung der Cyberresilienz in Deutschland.

Den Angaben zufolge erstreckt sich die Zusammenarbeit auf acht Handlungsfelder. Beide Partner werden intensiver bei der Cyberabwehr zusammenwirken, sich bei IT-Sicherheitsvorfällen unterstützen und gemeinsam die Bürgerinnen und Bürger zum Thema Cyber- und Informationssicherheit stärker aufklären, beispielsweise mit Sensibilisierungsvorträgen und Veranstaltungen, hieß es.