Sachsen: Durchschnittspreis für Bauland 2022 stark gestiegen

Mehr zum Thema

Schleuser-Auto mit 41 Geflüchteten hat in Tschechien Panne Schleuser haben versucht, 41 Flüchtlinge aus Syrien im Laderaum eines Kastenwagens durch Tschechien zu transportieren. Die Fahrt endete am Sonntag auf einer Landstraße kurz vor Liberec in Nordböhmen, als der Wagen mit einem Motorschaden liegen blieb. Die Ursache sei wahrscheinlich Überlastung durch die große Personenzahl gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Andere Fahrer hätten die Behörden alarmiert. Die Syrer versuchten demnach zu fliehen, wurden aber mithilfe eines Polizeihubschraubers aufgespürt und aufgegriffen. Die Schleuser konnten indes entkommen.

Universität Leipzig mit Farbe beschmiert Die Universität Leipzig ist am Montagmorgen mit Farbe beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Paulinum, dem Nachfolgebau der gesprengten Leipziger Universitätskirche. Gegen 9.15 Uhr sollen mehrere Menschen orangene Farbe an das Gebäude gekippt haben. Darüber hinaus hätten die Personen Transparente hochgehalten, um die Nutzung fossiler Rohstoffe zu kritisieren. Laut Leipziger Volkszeitung handelte es sich um Klimaaktivisten der Letzten Generation.