Sachsen baut Erstaufnahmezentren aus: Kritik von AfD

Entscheidung zur Stationierung in Sachsen steht bevor Die Entscheidung zur Stationierung weiterer Verbände der Bundeswehr in Sachsen soll voraussichtlich noch in diesem Jahr fallen. Das kündigte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag nach einer gemeinsamen Sitzung des sächsischen Kabinetts mit Bundesministern in Berlin an. Sachsen ist für unsere Bundeswehr von großer Bedeutung. Das Engagement des Bundeslandes für die Truppe ist vorbildlich (...). Die Frage ist nicht, ob wir in Sachsen, sondern wo wir in Sachsen stationieren, zitierte die Sächsische Staatskanzlei den Verteidigungsminister.

VW produziert in Zwickau und Dresden wieder im Normalbetrieb Volkswagen produziert seit Montag in Zwickau und Dresden wieder im Normalbetrieb. Wegen schwächelnder Nachfrage war die Produktion seit Anfang Oktober gedrosselt gelaufen. Dazu stand das Band in Dresden zwei Wochen lang still. In Zwickau betraf es eine der beiden Fertigungslinien. Am Montag sei diese wieder im Drei-Schicht-Betrieb gestartet, und in Dresden werde wie zuvor im Ein-Schicht-Betrieb produziert, sagte ein Unternehmenssprecher. Doch werde mit dem Betriebsrat weiter über die künftige Fahrweise verhandelt.

