Sachsen-Anhaltische Haushalte im Schnitt mit 1,9 Menschen

In einem Haushalt in Sachsen-Anhalt leben statistisch 1,9 Menschen. Insgesamt wohnten im vergangenen Jahr rund 2,134 Millionen Menschen in 1,113 Millionen Haushalten, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Dabei gab es 462.000 Einpersonenhaushalte. Das sei ein erstes Ergebnis des Mikrozensus 2022. Demnach lebten in 38 Prozent der Haushalte genau zwei Personen zusammen, 12 Prozent der Haushalte bestanden aus drei Personen und 9 Prozent aus vier Personen. Die Zahl der Haushalte insgesamt blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil, während die Bevölkerung durch die Zuwanderung aus der Ukraine wuchs, hieß es.