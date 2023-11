Sachsen-Anhalter produzieren weniger Haushaltsabfälle

Die Menschen in Sachsen-Anhalt haben zuletzt weniger Haushaltsabfälle produziert. Im vergangenen Jahr sammelten die Entsorgungsbetriebe im Land 443,9 Kilogramm Müll pro Kopf ein und damit 33,4 Kilogramm weniger als noch 2021, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte.

Alles in allem betrug das Abfallvolumen aus den Haushalten demnach 970.700 Tonnen. Rund 43 Prozent der eingesammelten Siedlungsabfälle entfiel auf Haus- und Sperrmüll. Etwa 30 Prozent waren Papier, Patte und Glas. Organische Abfälle aus Biotonnen sowie Garten- und Parkabfälle hatten laut der Mitteilung einen Anteil von knapp 26 Prozent.