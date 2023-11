Sachsen-Anhalt sucht weitere Lehrkräfte

Mehr zum Thema

Abwärtstrend in ostdeutscher Baukonjunktur setzt sich fort Die ostdeutsche Baukonjunktur setzt ihren Abwärtstrend fort. Das Gesamtauftragsvolumen des Bauhauptgewerbes sank in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,1 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro, wie der Bauindustrieverband Ost in Potsdam am Freitag mitteilte. Eine Trendwende sei nicht in Sicht, sagte Hauptgeschäftsführer Robert Momberg.