Sachsen-Anhalt: Mehr als 100 braune Schilder an Autobahnen

Ringheiligtum, Welfenschloss und Kloster Unser Lieben Frauen: An Sachsen-Anhalts Autobahnen weisen aktuell 105 braune Schilder auf touristische Sehenswürdigkeiten im Bundesland hin. Die Schilder böten Informationen zu interessanten Orten mit touristischer und überregionaler Relevanz entlang der Autobahn, erklärte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes.

Die Hinweise sollten letztendlich Autofahrer dazu animieren, abzufahren und die Sehenswürdigkeit zu besuchen, erklärte ein Sprecher des Tourismus- und Destinationsmarketing-Unternehmens Tourcomm, das zu den Schildern einen Audio-Guide bundesweit erarbeitet habe. Deutschlandweit gebe es nach Angaben der Autobahn GmbH aktuell etwa 3400 Schilder.

Die Autobahn GmbH entscheidet bezüglich des Aufstellens touristischer Unterrichtungstafeln entlang der Autobahnen nach bundeseinheitlichen Standards, erklärte der Sprecher der Autobahn GmbH. Die Autobahn GmbH prüfe im Anschluss den Antrag und entscheide dann. Laut Sprecher gebe es einschränkende Vorgaben hinsichtlich des Abstands zwischen den Schildern. So dürften zwischen zwei Anschlussstellen maximal zwei solcher Tafeln stehen. Zudem könne nicht derselbe Ort von unterschiedlichen Institutionen beworben werden.

In vielen Fällen werde auf den beiden entgegengesetzten Fahrtrichtungen auf das Ziel hingewiesen, sagte der Tourcomm-Sprecher. In einzelnen Fällen kommt es auch vor, dass auf dasselbe Ziel an mehreren Autobahnen hingewiesen wird. Auf die Fächerstadt Karlsruhe wiesen zum Beispiel gleich drei Schilder an verschiedenen Autobahnen hin.

Laut dem Sprecher der Tourcomm sind die braunen Schilder eine Erfindung aus Frankreich. Das erste Hinweisschild in Deutschland stand demnach 1983 an der Burg Teck an der A8 in Baden-Württemberg.