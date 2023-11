Sachsen-Anhalt hält an Maßnahmen aus Sondervermögen fest

Zur Hälfte der ersten Amtszeit zieht die Landesregierung ein positives Fazit ihrer Arbeit und rückt die Wirtschaftsansiedlungen in den Mittelpunkt. Ein Thema überlagert aber alles.

Sachsen-Anhalt will weiter an der Finanzierung zahlreicher Maßnahmen aus dem Corona-Sondervermögen festhalten. Es gebe weiterhin Handlungsbedarf, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag in Magdeburg. Dennoch werde der ursprünglich mit knapp zwei Milliarden Euro schwere Sonderfonds angepasst. Die Kreditaufnahme solle nun jährlich erfolgen. Zudem erklärte die Landesregierung, für die Jahre 2023 und 2024 eine Notlage festzustellen, um die erforderlichen Kredite aufzunehmen. Das Sondervermögen und der Transformationsfonds der Bundesregierung überlagerten auch die Halbzeitbilanz der Landesregierung am Dienstag.

Dabei warnte Haseloff vor weitreichenden Folgen des Verfassungsgerichtsurteils zum Bundeshaushalt. Aus einer Haushaltskrise dürfe keine Staatskrise werden. Zuvor hatte Haseloff erklärt, an den Maßnahmen aus dem Corona-Sondervermögen festhalten zu wollen. Für uns ändert sich dem Grunde nach nichts, sagte Haseloff. Es werde nun lediglich jährlich auf die Maßnahmen geschaut und geprüft, welche Ausgaben noch notwendig seien. Dennoch betonte Haseloff: Es war nie so, dass wir diese Milliarden irgendwohin bunkern und dann beliebig damit umgehen. Die Rechtsgrundlagen blieben die gleichen.

Sachsen-Anhalts Landtag hatte im Dezember 2021 einen Nachtragshaushalt inklusive des Sondervermögens beschlossen. Damit sollen über mehrere Jahre die Folgen der Pandemie abgefedert werden. Das Paket in Höhe von 1,997 Milliarden Euro umfasst rund 60 Maßnahmen. Darunter etwa Investitionen in Kliniken und die Digitalisierung. Das Geld sollte bis 2027 bereitstehen.

Opposition kritisiert Halbzeitbilanz als realitätsfern

Kritik kam von der Opposition. Die Krücke der Notlagen darf kein Dauerzustand werden, kritisierte der finanzpolitische Sprecher der Grünen, Olaf Meister. Er bezeichnete das zwei Milliarden schwere Corona-Sondervermögen als verfassungswidrig. Auch die Linke im Landtag kritisierte die Regierung. Die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts sind für Sachsen-Anhalt erheblich, schrieb die Landtagsfraktion im Kurznachrichtendienst X. Für die Linke sei aber klar, dass die Schuldenbremse ein überholtes Konzept ist, das abgeschafft gehöre.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am 15. November die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt 2021 für nichtig erklärt. Das Geld war als Corona-Kredit bewilligt worden, sollte aber nachträglich für den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Nun steht es nicht mehr zur Verfügung. Zugleich entschieden die Richter auch, der Staat dürfe sich Notlagenkredite nicht für spätere Jahre auf Vorrat zurücklegen. Stattdessen müsse eine Notlage jedes Jahr neu erklärt werden.

Landesregierung will Notlage feststellen

Finanzminister Michael Richter (CDU) erklärte, die Landesregierung werde in der kommenden Woche den Haushalt beschließen und damit auch 150 Millionen Euro für Maßnahmen, die bereits umgesetzt worden seien. Zudem solle für 2023 und 2024 eine sogenannte Notlage festgestellt werden. Durch Feststellen einer Notlage können im Anschluss entsprechende Kredite aufgenommen werden. Für das kommende Jahr sollen dann zwischen 500 und 600 Millionen Euro an Krediten aufgenommen werden, um weitere Maßnahmen umzusetzen.

An den 2021 beschlossenen 60 Maßnahmen werde aber weiterhin festgehalten, betonte Finanzminister Richter. Zum Maßnahmenkatalog zählen unter anderem die Beschaffung von Technik zur Digitalisierung aller Rettungsmittel, Großgeräte für Krankenhäuser, Digitalassistenzen an Schulen, die Verlängerung der Härtefallhilfen und vieles mehr. Kritik gab es in der Vergangenheit aber an einzelnen Maßnahmen. Unter anderem der Landesrechnungshof hatte kritisiert, dass bei zahlreichen Projekten kein ausreichender Bezug zur Corona-Pandemie zu finden sei.

An Maßnahmen soll festgehalten werden

Die Corona-Krise war auch zentraler Bestandteil in der Halbzeitbilanz der Landesregierung. Man habe unter schwierigen äußeren Voraussetzungen die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung Sachsen-Anhalts sichern können, sagte Ministerpräsident Haseloff. Nicht nur Intel ist dafür ein Beleg. Die erste Hälfte der Amtszeit sei mit der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise geprägt gewesen von Krisen, wie ich sie die letzten 30 Jahre so nicht erlebt habe.

Die schwarz-rot-gelbe Regierung hatte im September 2021, rund drei Monate nach der Landtagswahl, einen Koalitionsvertrag unterschrieben. Die nächste Landtagswahl steht 2026 in Sachsen-Anhalt an.

Sachsen-Anhalts Umweltminister und stellvertretender Ministerpräsident Armin Willingmann (SPD) lobte die Zusammenarbeit von CDU, SPD und FDP in der schwarz-rot-gelben Koalition. Die Arbeit verlaufe geräuschlos, wenn auch nicht konfliktfrei. Man habe sich vor zweieinhalb Jahren nicht leicht getan, in die Koalition einzutreten, so Willingmann. Es sei letztlich aber eine gute Entscheidung gewesen. Vor allem der Ausbau Erneuerbarer Energien schreite voran.

Arbeit in der Koalition geräuschlos aber nicht konfliktfrei

FDP-Infrastrukturministerin Lydia Hüskens zielte auf den Ausbau von Verkehrs- und digitaler Infrastruktur ab. Digitale Angebote gehörten heutzutage zur Daseinsvorsorge. Dafür würden die Voraussetzungen geschaffen. Dennoch sei es in der Koalition auch notwendig, Kompromisse einzugehen. Das ist nichts unanständiges, sagte Hüskens. Es sei gelungen, Impulse zu setzen.

Auch an der Halbzeitbilanz der Landesregierung gab es Kritik von den Grünen. Nicht nachvollziehbar und völlig unverständlich sei das Selbstlob in Bereichen, wo es ganz offensichtlich nicht funktioniere, betonte Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann. Lehrkräfte fehlten in allen Teilen des Landes, die Digitalisierung stocke in weiten Bereichen und erneuerbare Energieprojekte müssten sich mit sehr langen Genehmigungsverfahren rumschlagen.