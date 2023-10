Sachsen-Anhalt: Am Donnerstag regnerisch und herbstlich kühl

Am Donnerstag wird es regnerisch und herbstlich kühl in Sachsen-Anhalt. Über den Vormittag ist der Himmel mit Wolken bedeckt und es regnet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zum Mittag zieht der Regen Richtung Nordosten ab und es wird vielerorts trocken, bleibt aber stark bewölkt. Nur gelegentlich kann es Sprühregen geben. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 15 Grad, im Süden ist es dabei am wärmsten. Im Harz erreichen die Temperaturen höchstens 11 Grad.

In der Nacht zum Freitag ist es bedeckt. Von Südosten kommend kann es erneut regnen, bei Temperaturen von 9 bis 5 Grad. Nach einem mancherorts trockenen Start bleibt es auch am Freitag größtenteils bewölkt und anhaltend regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 11 Grad. Der Wind aus Osten frischt auf, in der Altmark kann es böig werden.

In der Nacht zum Samstag fallen die Werte auf 9 bis 7 Grad, der Wind lässt etwas nach. Der Samstag wird laut DWD etwas milder, mit Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Bei häufig starker Bewölkung und gelegentlichem Regen oder Sprühregen frischt der Wind aus Süden und Südosten erneut auf, auf dem Brocken ist mit Sturmböen zu rechnen.