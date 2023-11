Sachsen-Anhalt: 2,5 Millionen Corona-Tests aus Restbeständen

Mehr zum Thema

Zahlreiche Unfälle durch Schnee und Glätte in Sachsen-Anhalt Schneeschauer und glatte Straßen haben in der Nacht und am frühen Dienstagmorgen für zahlreiche Unfälle in Sachsen-Anhalt gesorgt. Allein im Zuständigkeitsgebiet des Lagezentrums Dessau-Roßlau wurden innerhalb einer Stunde rund zehn bis zwölf wetterbedingte Unfälle gemeldet, wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte. Bislang sei aber niemand dabei verletzt worden, teilten die Lagezentren mit.