„Sachse und Bayer“: Niederlechners Freundschaft mit Leistner

Vier brennende Autos in Cottbus In der Nacht zum Freitag haben in Cottbus-Sachsendorf vier Autos gebrannt. Zwei der Wagen brannten völlig aus, die zwei anderen wurden seitlich beschädigt, wie die Polizeidirektion Süd am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge wird davon ausgegangen, dass es sich um Brandstiftung handelt. Die Polizei sucht Zeugen.