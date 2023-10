Saarland übernimmt Mietausfall bei Flüchtlingsunterbringung

Mehr zum Thema

Bätzing-Lichtenthäler: Keine Turnhallen für Flüchtlinge SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist strikt gegen eine Unterbringung von Geflüchteten in Turnhallen in Rheinland-Pfalz. Bei den anstehenden Bund-Länder-Gesprächen gehe es vor allem um die Kostenerstattung für die Aufnahme der Menschen, sagte Bätzing-Lichtenthäler der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Vor Ort in den Kommunen gehe es aber neben dem Finanziellen auch um ausreichende Kapazitäten für die Unterbringung.