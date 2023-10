Der Fall hatte weit über das Saarland hinaus große Anteilnahme hervorgerufen. Viele Freiwillige beteiligten sich an Aktionen und unterstützen die Familie des autistischen Kindes auf andere Art und Weise.

Am Wochenende war mit einem Schweigemarsch in Saarbrücken daran erinnert worden, dass Mathis noch nicht gefunden war. Daran hatten sich etwa 1.000 Menschen beteiligt. Die Eltern des Kindes hatten sich zuvor in mehreren Interviews voller Hoffnung gezeigt, dass ihr Junge lebend gefunden wird.