Saarland Schlusslicht bei Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge

Mehr zum Thema

Sturm und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet Der Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird regnerisch und windig. Laut den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erreichen die Temperaturen am Montag maximal 16 Grad, in Hochlagen 9 Grad. Dazu weht zunächst ein mäßiger Wind aus Richtung Süd und Südwest. Im Tagesverlauf nimmt der Wind aber zu, stürmische Böen können auftreten. Die Meteorologen erwarten zudem im Laufe des Montags Schauer und Gewitter. In der Nacht zu Dienstag fallen die Temperaturen auf 10 bis 8 Grad. Tagsüber bleibt es auch am Dienstag stürmisch. Die Temperaturen erreichen maximal 15 Grad. Einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen in der Nacht auf Mittwoch liegen zwischen 9 und 5 Grad. Der Mittwoch folgt dem regnerischen Trend. Die Temperaturen erreichen tagsüber maximal 14 Grad.