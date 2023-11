Saarland Schlusslicht bei Lademöglichkeiten dür E-Fahrzeuge

Mehr zum Thema

Mehr Azubis in Gesundheitsberufen dank Schulgeldfreiheit Mit der Einführung der Schulgeldfreiheit ist die Zahl der Auszubildenden an den 15 privaten Gesundheitsfachberufschulen in Rheinland-Pfalz deutlich gestiegen. 876 Azubis hätten im Schuljahr 2023/24 eine Ausbildung zu Ergotherapeuten, Logopädinnen, Physiotherapeuten oder medizinisch-technischen Assistentinnen begonnen, 149 oder 20 Prozent mehr als im Schuljahr zuvor, berichtete Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) in Mainz. Die Schulen im Gesundheitswesen bilden die zukünftigen Fachkräfte aus und leisten damit einen großen Beitrag zur Fachkräftesicherung.