Saarland erleichtert Investitionen in Wohnungsbau

Bis zum Jahr 2027 will das Saarland 5000 Sozialwohnungen vorhalten. Neue Fördermöglichkeiten sollen das Bauen für Investoren attraktiver machen.

Im Saarland soll mehr bezahlbarer Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen geschaffen werden. Bauminister Reinhold Jost (SPD) präsentierte am Dienstag neue Förderrichtlinien, die jetzt für soziale Wohnraumförderung in Kraft getreten sind. Ziel ist es, Wohnen im Saarland einfach und attraktiv zu gestalten, sagte Jost vor Journalisten.

Dafür hat sich das Land auf die Fahnen geschrieben, die Zahl der Sozialwohnungen von aktuell 678 in den nächsten vier Jahren auf 5000 zu steigern. Laut Jost werden dafür 79 Millionen Euro auf unterschiedliche Förderprogramme verteilt, sowohl im Bereich Mietwohnungsbau als auch bei der Eigentumsförderung. Das zeigt, es fehlt nicht an Geld, das zur Verfügung steht, so der Minister. Aber die Attraktivität war nicht gegeben. Gerade angesichts der Baukrise sollen die bestehenden Programme für Investoren nun wieder interessanter werden. Bei der Neugestaltung der Förderrichtlinie orientiere sich das Saarland an Regelungen aus dem Großraum Trier.

Unter anderem wurden die Fördersätze und Tilgungszuschüsse angehoben, Zielgebiete erweitert und Vorschriften bei Wohnungsgrößen flexibler gestaltet. Darüber hinaus wird bei allen Darlehensprogrammen statt der bisher gestaffelten Zinssätze zwischen 0,2 und 1,7 Prozent nun ein durchgehender Zinssatz von 1 Prozent für eine maximale Laufzeit von 30 Jahren gewährt.

Mit den neuen Förder- und Finanzierungsbedingungen sollen junge Familien, kommunale Wohnungsbaugesellschaften, private oder staatliche Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaften, Kommunen, Stiftungen, Privat-Investoren aber vor allem auch Genossenschaften angesprochen werden.

Laut Jost sei die Überarbeitung der Richtlinien ein erster Zwischenschritt hin zu einer besseren Förderkulisse und zu einem saarländischen Wohnraumförderungsgesetz, das im kommenden Jahr in Kraft treten soll. Er habe die große Hoffnung, damit nun einen richtigen Drive in das Thema zu bekommen.