Saarländische Bauwirtschaft befürchtet weiteren Abwärtstrend

Mehrere Fälle von sexueller Belästigung im Raum Saarlouis In Saarlouis soll ein Mann mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, nahm sie am Donnerstagabend einen Tatverdächtigen fest. Der 48-Jährige soll laut Polizei in unregelmäßigen Abständen abends Frauen auf sexueller Grundlage beleidigt sowie exhibitionistische Handlungen ausgeübt haben. Die Polizei Saarlouis ermittelt wegen mehrerer sexuell motivierter Straftaten und ist weiter auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können.