Saarbrücken wahrt mit 6:2 Anschluss an Aufstiegsränge

Patentstreit: Gericht will Amts-Entscheidungen abwarten Im Streit um Corona-Impfstoff-Patente zwischen dem Impfstoffentwickler Curevac und dem Wettbewerber Biontech hat das Landgericht Düsseldorf vier Verfahren ausgesetzt. Vor einer eigenen Entscheidung will das Gericht zunächst Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamtes sowie des Europäischen Patentamtes abwarten. Damit solle geklärt werden, ob die drei Gebrauchsmuster und das Patent zu Recht eingetragen wurden und weiterhin Bestand haben, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag.

Mann tötete Betreuer: Urteil rechtskräftig Das Urteil gegen einen psychisch kranken Mann, der seinen Betreuer getötet hat, ist rechtskräftig. Es wurden keine Rechtsmittel eingelegt, wie ein Sprecher des Landgerichts Saarbrücken am Freitag auf Anfrage mitteilte. Der 55-jährige Deutsche war vor einer Woche wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Zugleich ordneten die Richter seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.