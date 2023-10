Saarbrücken rettet Last-Minute-Remis mit Eckball

Mehr zum Thema

Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß schwerstverletzt Bei einem Unfall in Neustadt/Weinstraße sind zwei Autofahrer nach Angaben der Polizei schwerstverletzt worden - eine 60 Jahre alte Frau und ein 28-jähriger Mann. Unfallverursacherin war demnach die Frau, sie geriet am Dienstagmittag auf der B39 in der Nähe der Autobahnabfahrt Neustadt-Süd aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei am Abend mitteilte.