Saar-Rundfunk: Gehaltsgrenzen und kleinerer Rundfunkrat

Mehr zum Thema

Weltkriegsbombe in Zweibrücken erfolgreich entschärft Eine in Zweibrücken gefundene Weltkriegsbombe ist am Dienstagmittag erfolgreich entschärft worden. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, erklärte der Kampfmittelräumdienst die Entschärfung der Bombe um 12.27 Uhr für beendet. Zuvor war ein Gebiet im Radius von 250 Metern um den Fundort evakuiert worden. Davon waren rund 700 Anwohner betroffen.