Saar-Regierung stellt größtes Förderprogramm für Schulen vor

Saarland: Landesweites Kataster zu Industriebrachen Das Saarland will bei Firmenansiedlungen seinen Fokus künftig verstärkt auf Industriebrachen, sogenannte Brownfields, legen. Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) und Thomas Schuck, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Saar (gwSaar), präsentieren dazu am Montag (11.30 Uhr) in Saarlouis ein saarlandweites Kataster.

Rund 250 Teilnehmer bei Pro-Palästina-Kundgebung in Trier Zu einer pro-palästinensischen Kundgebung in Trier sind am Sonntag laut Polizei rund 250 Menschen gekommen. Sie hätten friedlich auf dem Platz vor der Porta Nigra für ihre Anliegen demonstriert, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Trier nach Ende der Veranstaltung. Die Kundgebung sei von Privatpersonen zum Thema Krieg in Palästina und für Menschenrechte angemeldet gewesen.