Saar-Regierung: Neue Gesetze für Windkraft und Wälderschutz

Zeichen gegen Antisemitismus: „„Nie wieder“ ist jetzt“ Einigkeit ist im Landtag in Mainz selten. Bei einer Debatte über den Hamas-Angriff auf Israel ist das anders - einhellig werden Terror und Antisemitismus verurteilt und der Blick auch auf die Situation in Deutschland gelenkt.

Autokäufer überfallen und ausgeraubt Zwei Unbekannte haben einem Mann ein Auto zum Verkauf angeboten - und ihn dann in Sinzig (Landkreis Ahrweiler) überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizeidirektion Mayen am Dienstag mitteilte, entrissen die vermeintlichen Autoverkäufer dem Mann am Montag eine Tasche mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag. Zuvor sei der Geschädigte mit einer Pistole bedroht, außerdem gewürgt und geschlagen worden. Dabei wurde er nach Angaben der Polizei leicht verletzt.