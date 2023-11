Saar-Landtag dringt auf Förderbescheide für grünen Stahl

Mehr zum Thema

Studierendenverband als Anlaufstelle für junge Juden Mit dem Studierendenverband Hinenu soll ein Netzwerk für junge Juden in Rheinland-Pfalz und im Saarland gegründet werden. Wir wollen aber nicht nur für Studierende, sondern für alle jungen Juden im Alter von 18 bis 35 Jahren eine Anlaufstelle sein, sagte Mitinitiator David Rosenberg der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Gründungsversammlung am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz. Die einzige Voraussetzung zum Mitmachen ist, Jude zu sein.

Das Saarland bekommt ein Kinderschutzgesetz Mit einem Kinderschutzgesetz will das Saarland Kinder besser gegen sexuelle Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung schützen. Das erste derartige Gesetz des Landes soll die Rechte von Kindern und Jugendlichen stärken. Es wurde am Mittwoch bei Enthaltung der AfD einstimmig beschlossen.