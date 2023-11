Saar-CDU-Chef Toscani greift SPD-Alleinregierung an

Mehr zum Thema

Winterliches Wetter erwartet In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter vielerorts ungemütlich und teils winterlich. Für den Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schnee- oder Schneeregenschauer im Bergland, in tieferen Lagen regnet es. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und sechs Grad. Rund um die Eifel und im Hunsrück sei in höheren Lagen etwas Schnee gefallen, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag. Im höheren Bergland kann es nachts glatt auf den Straßen werden. Zum Start in die neue Woche bleibt es grau, verbreitet fällt Regen oder Schneeregen. Bei stärkeren Niederschlägen sei auch in tiefen Lagen mit Schnee zu rechnen. Maximal erreichen die Temperaturen am Montag zwei bis fünf Grad, im höheren Bergland ein Grad. Dort fallen die Niederschläge durchweg als Schnee.