S-Bahnverkehr zwischen Rostock und Warnemünde läuft wieder

Nach fünfwöchiger Sperrung läuft am Montag der S-Bahnverkehr zwischen Rostock und Warnemünde wieder an. Der Ausfall der S-Bahnen war wegen Bauarbeiten notwendig geworden. Die Deutsche Bahn hatte seit 26. Oktober unter anderem die Gleisanlagen in Rostock-Bramow komplett modernisiert und umfangreiche Gleis- und Kabeltiefbauarbeiten durchgeführt. Die Stadt Rostock nutzte die Sperrpause zudem, um zwei Fernwärmebrücken zu sanieren. Die S-Bahn- Strecke Rostock-Warnemünde wird täglich von Tausenden Pendler genutzt, die in den vergangenen Wochen auf Busse ausweichen mussten.