S-Bahn: Sperrung zwischen Stellingen und Altona in Ferien

185 Filme in fünf Tagen bei den Nordischen Filmtagen Vom 1. bis zum 5. November wird die Hansestadt Lübeck wieder zur Hauptstadt des nordischen Films. Während der 65. Nordischen Filmtage werden dort 185 Filme aus Skandinavien und dem Baltikum gezeigt. Das gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt. Das Jubiläumsprogramm versammle alle Spielarten und Genres des nordischen Filmschaffens, sagte der Künstlerische Leiter der Filmtage, Thomas Hailer.