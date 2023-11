S-Bahn fährt nach Ende der Geiselnahme wieder zum Flughafen

Mehr zum Thema

Glückliches Ende einer Geiselnahme auf Hamburger Airport Nervenzehrende Geduldsprobe auf Hamburgs Flughafen: Über Stunden verhandeln Polizisten mit einem bewaffneten Mann. Der ist mit seinem Auto und seiner vierjährigen Tochter als Geisel auf das Vorfeld durchgebrochen. Am Ende gibt es ein kollektives Aufatmen.