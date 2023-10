Ryanair eröffnet Wartungs-Hangar am Flughafen Nürnberg

Mehr zum Thema

Streibl wieder zum Freie-Wähler-Fraktionschef gewählt Florian Streibl bleibt Fraktionschef der Freien Wähler im bayerischen Landtag. In ihrer ersten Sitzung am Mittwoch bestätigte die neue Fraktion den 60-Jährigen im Amt - mit 36 von 36 Stimmen. Die Truppe steht hinter dir, sagte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Mach das Beste draus, wir vertrauen dir. Streibl kündigte an, man werde mit der größer gewordenen Fraktion in der neuen Legislaturperiode selbstbewusst Duftmarken setzen. In Richtung CSU sagte er: Es ist klar, dass wir nicht nur ein kleiner Koalitionspartner sind. Sondern wir sind der Koalitionspartner.

Bezirkswahlen: CSU überall vorne, AfD vielerorts stark Die Zusammensetzung der sieben Bezirkstage in Bayern steht fest: Die CSU behauptet sich als stärkste Kraft in den Parlamenten. Die 40-Prozent-Hürde knackte die Partei in einem Bezirk.