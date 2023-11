RWE steigert Wachstumsziele kräftig

Das Logo von RWE ist an der Fassade eines Gebäudes auf dem RWE Campus in Essen zu sehen.

28. November 2023 um 11:34 Uhr

Bei seinem Wachstum will der Energieriese RWE deutlich mehr Geld in die Hand nehmen als bisher geplant. 55 Milliarden Euro in sieben Jahren wollen die Essener für Windräder, PV-Anlagen, Speicher, wasserstofffähige Gaskraftwerke und Elektrolyseure ausgeben.