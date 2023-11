RWE steigert Gewinn um mehr als das Doppelte

Mehr zum Thema

Kriegsbombe im Rhein-Sieg-Kreis entschärft Im Rhein-Sieg-Kreis ist in der Nacht zum Dienstag eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Dafür war ein Bereich im Umkreis von etwa 300 Metern um den Fundort evakuiert worden, wie die Stadt Rheinbach mitteilte. Die Anwohner konnten noch in der Nacht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Im evakuierten Bereich lagen unter anderem der Bahnhof sowie Teile des Geländes der Justizvollzugsanstalt Rheinbach. Auch eine Pflegeeinrichtung war betroffen, wie der Bonner General-Anzeiger berichtete. Die Bombe war demnach am Montag bei Bauarbeiten gefunden worden.