RWE sprengt 165-Meter-Kühlturm

Der riesige Kühlturm und die hohen Schornsteine des Kraftwerks Voerde sind am Niederrhein über viele Kilometer zu sehen. Jetzt wird der Kühlturm gesprengt. Es gibt neue Pläne für den Standort.

Der Energiekonzern RWE lässt am Sonntag (ca 11.00 Uhr) den 165 Meter hohen Kühlturm eines 2017 stillgelegten Steinkohlekraftwerkes in Voerde am Niederrhein sprengen. Einige Wohnhäuser in der Nähe müssten dazu sicherheitshalber vorübergehend geräumt werden, außerdem seien Straßen in der Umgebung zwischen 9 und 13 Uhr gesperrt, teilten RWE und die Stadt Voerde mit.

Die Sprengung ist laut RWE Teil der im Juli angelaufenen Rückbauarbeiten an dem einstigen Kraftwerk, die bis 2026 dauern sollen. Damit werde Platz für neue Anlagen geschaffen, die zur Energiewende beitragen, so RWE. Geprüft werde, an dem Standort in industriellem Umfang grünen Wasserstoff zu erzeugen. Je nach wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sei auch der Bau eines neuen, wasserstofffähigen Gaskraftwerks am Standort denkbar.

Das Anfang der 1970er Jahre errichtete und später deutlich erweiterte Kraftwerk liegt unmittelbar am Rhein. Mit vier Blöcken hatte es über viele Jahre in der Spitze mehr als 2000 Megawatt Strom erzeugt. Mit seinem großen Kühlturm und den über 200 Meter hohen Schornsteinen ist das Kraftwerk, das über viele Kilometer zu sehen ist, ein bekanntes Bauwerk der Stadt.