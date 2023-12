Russlands Krieg: Kein Fecht-Weltcup in Tauberbischofsheim

Mehr zum Thema

Auto fährt in Gegenverkehr: Fahrer lebensbedrohlich verletzt Ein Autofahrer ist am Freitagnachmittag auf einer Landstraße bei Stutensee (Kreis Karlsruhe) in den Gegenverkehr gekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 45-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenspur, wie die Polizei mitteilte. Dort touchierte er erst ein Auto, bevor er frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Der Unfallverursacher wurde nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich, der frontal gerammte Fahrer schwer und der Fahrer des touchierten Autos leicht verletzt. Die betroffene Landstraße 560 war am Abend voll gesperrt.

Preissteigerungen: Land plant Finanzspritze für die Wilhelma Wegen hoher Preissteigerungen will das Land die Stuttgarter Wilhelma mit einer Finanzspritze unterstützen. Wie die Ulmer Südwest Presse (Samstagsausgabe) berichtet, soll das Kabinett in der kommenden Woche gut 2,1 Millionen Euro bewilligen. Das Geld soll dem Bericht zufolge aus der Haushaltsrücklage entnommen werden. Ein Sprecher des Finanzministeriums bestätigte den Bericht.