Russland-Ukraine-LIVE-TICKER - Odessa: Russland greift Hafenanlagen und Museum an - Acht Verletzte

Selenskyj überraschend für Gespräche in Brüssel

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist überraschend für politische Gespräche in Brüssel. Das bestätigte ein belgischer Regierungssprecher am Mittwoch.

Er werde am Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe teilnehmen, das ebenfalls in Brüssel stattfindet, berichten belgische Medien. An dem Nato-Treffen nimmt der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow teil. Thema wird dabei neben der Lage in der Ukraine und einer engeren Kooperation zwischen dem Land und der Nato auch der eskalierte Nahost-Konflikt sein. Daher wird der israelische Verteidigungsminister Joaw Galant wird bei dem Nato-Treffen erwartet.