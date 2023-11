Russischem Waffenhersteller Maschinen verkauft: Anklage

Mehr zum Thema

Groetzki fehlt Rhein-Neckar Löwen mehrere Wochen Kapitän und Nationalspieler Patrick Groetzki wird den Rhein-Neckar Löwen mehrere Wochen fehlen. Der 34-Jährige hat sich eine Verletzung der Plantarfaszie in der Fußsohle zugezogen, wie der deutsche Handball-Meister am Montag mitteilte. Neben dem Rechtsaußen fallen bei dem Bundesligisten derzeit auch Uwe Gensheimer, Magnus Grupe (beide Knieblessuren) und Philipp Ahouansou (Syndesmoseband) aus. Groetzki gilt nach einer bisher starken Saison als Kandidat für die Heim-EM der deutsche Handballer im Januar.