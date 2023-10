Rushdie in Frankfurt: Buchmesse öffnet für Lesepublikum

Mehr zum Thema

Jugendlicher in Unterführung schwer verletzt Ein Jugendlicher ist in einer Bahnunterführung im Rheingau mutmaßlich von zwei anderen Jugendlichen angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 15-Jährige in Oestrich-Winkel im Rheingau-Taunus-Kreis geschlagen und getreten. Ein 15- und ein 14-Jähriger wurden als Tatverdächtige festgenommen.