Rushdie-Buch über Attentat soll im April erscheinen

Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie (76) schreibt ein Buch über das Attentat, bei dem er im Sommer 2022 schwer verletzt wurde. Knife: Meditations After an Attempted Murder (auf Deutsch etwa: Messer: Gedanken über einen versuchten Mord) solle am 16. April veröffentlicht werden, teilte der Verlag Penguin Random House am Mittwoch in New York mit. Ich musste dieses Buch schreiben: Ein Weg, die Kontrolle über das zu übernehmen, was geschehen ist und Gewalt mit Kunst zu beantworten, wurde der Rushdie zitiert.

Rushdie war im August 2022 bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York von einem Mann angegriffen und schwer verletzt worden - er ist seitdem auf einem Auge blind. Der Autor wird seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt. Wegen des Romans Die satanischen Verse rief der damalige iranische Revolutionsführer Ajatollah Chomeini im Jahr 1989 dazu auf, den Schriftsteller zu töten.

Rushdie soll nächste Woche auf der Frankfurter Buchmesse auftreten, am 22. Oktober soll er zudem den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten.