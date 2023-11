Rundweg mit Lichtkunst: „Christmas Garden“ in Koblenz

Mehr zum Thema

Polizei stoppt betrunkenen Geisterfahrer auf Autobahn 620 Ein betrunkener Geisterfahrer ist mit seinem Wagen auf der Autobahn 620 bei Saarlouis von der Polizei gestoppt worden. Nach Angaben der Ermittler war der Falschfahrer in der Nacht zum Freitag über Notrufe gemeldet worden. Der 48-Jährige ist seinen Führerschein erst einmal los. Außerdem wurde gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet.