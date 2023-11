Rund vier Millionen Patienten 2022 in NRW-Kliniken versorgt

Mehr zum Thema

Wolken, Regen und etwas Sonne in Nordrhein-Westfalen Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Neben vielen Wolken lässt sich am Mittwoch vor allem im Süden auch ab und an die Sonne blicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Zudem bleibe es bei Höchstwerten von zwei bis sechs Grad trocken. Die Nacht startet gebietsweise mit leichtem Regen und Temperaturen zwischen vier und null Grad. Im weiteren Verlauf wird es aber wärmer und die Werte steigen auf bis zu neun Grad an.