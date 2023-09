Rund 75.000 Corona-Impfdosen in Thüringen verfallen

Mehr zum Thema

Herbstbelebung auf Arbeitsmarkt - weniger Erwerbslose Die typische Herbstbelebung hat in Thüringen zu einer geringeren Arbeitslosigkeit geführt. Es gibt aber mehr Erwerbslose als vor einem Jahr, und die Unternehmen schreiben weniger neue Stellen aus.

Südharz Kali: Projekt für neues Bergwerk kommt voran 30 Jahr nach dem Hungerstreik der Kali-Bergleute von Bischofferode gibt es ein Projekt für ein neues Bergwerk in Nordthüringen. Noch laufen aber erst die Vorarbeiten für das Genehmigungsverfahren.