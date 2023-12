Rund 55 Millionen für Radwege und Co.

Mehr zum Thema

Frost und leichter Schneefall in Thüringen Es bleibt am Sonntag winterlich in Thüringen: Es gibt Frost, örtlich Glätte und kann am Ersten Advent bis zum Mittag leicht schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bis zu drei Zentimeter Neuschnee seien möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus ein Grad, im Bergland bei minus fünf bis null Grad.

Attraktive Spiele in Berlin und Leipzig bei Fußball-EM Die Fußball-Fans im Osten Deutschlands können sich auf prominente Teams in den Stadien in Berlin und Leipzig freuen. Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo könnten dort in der EM-Vorrunde antreten.