Rund 450 Aussteller bei Freizeitmesse Touristik & Caravaning

Kunststiftung mit Sonderstipendien für Museum in Stolberg Die seit 2017 von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt geförderte Kooperation kleiner Museen mit regionalen Künstlern geht in eine neue Phase. Im kommenden Jahr sollen zwei Kreative im Rahmen das Programms Heimatstipendium das Museum Alte Münze in Stolberg im Harz beleben, teilte die Stiftung am Montag in Halle mit. Bis 31. Januar 2024 seien zwei parallel laufende Sonderstipendien in Höhe von je 9000 Euro ausgeschrieben. Sie gelten für den Zeitraum von Juni bis November, wie es hieß. Im Februar würden die Stipendiaten bekanntgegeben.

Mehr unterschiedliche Motive auf Ampeln in Sachsen-Anhalt? Auf den Ampeln in Sachsen-Anhalt könnten bald mehr unterschiedliche Motive genutzt werden. Nach der sogenannten Hexenampel in Wernigerode möchten Lokalpolitiker aus Stendal auch für die Hansestadt ein eigenes Motiv: einen Roland. Der Roland ist für uns wichtiges Wahrzeichen, sagte SPD-Stadtrat Jacob Beuchel, der den Antrag eingebracht hat. Neben dem Denkmal in der Altstadt sei so ein Ampelzeichen eine weitere Möglichkeit, um die Verbindung der Stadt mit der Rolandsfigur deutlich zu machen.