Rund 300 Teilnehmer bei Versammlung zum Nahost-Konflikt

An einer Demonstration zum Nahost-Konflikt haben in Magdeburg laut Polizeiangaben in der Spitze etwa 300 Menschen teilgenommen. Die Versammlung am Samstagnachmittag und am frühen Abend sei überwiegend störungsfrei verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien mehrere Personalien festgestellt und Verfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Körperverletzung eingeleitet worden. In der Innenstadt in Magdeburg kam es teilweise zu Verkehrsstörungen. Es waren viele Polizeibeamte im Einsatz.