Rund 250 Teilnehmer bei Pro-Palästina-Kundgebung in Trier

Mehr zum Thema

Verletzte nach Auseinandersetzung bei Schützenhaus-Party Bei einer Auseinandersetzung am Rande einer Schützenhaus-Feier sind in der Nacht zum Sonntag in Niederfischbach (Landkreis Altenkirchen) mehrere junge Männer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge seien gegen 2.30 Uhr ungebetene Gäste mit einem Auto zu der Feierlichkeit im Schützenhaus gekommen und hätten Ärger gesucht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es habe sich um etwa fünf Männer gehandelt.

Autofahrer versperrt Busfahrer die Straße: Mehrere Anzeigen Ein Autofahrer hat im saarländischen Landsweiler-Reden einem entgegenkommenden Bus an einer Engstelle nicht ausweichen wollen - und so die Weiterfahrt des Busses für rund 45 Minuten verhindert. Gegen den Mann werde nun wegen Nötigung ermittelt, teilte die Polizei in Neunkirchen am Sonntag mit. Der Busfahrer habe bei dem Vorfall am Freitag an etlichen Fahrzeugen vorbeifahren müssen, die am Fahrbahnrand parkten.