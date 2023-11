Rund 25.000 Schuss Munition weg: Konsequenzen angekündigt

Mehr zum Thema

Schlichtungsstelle für Bergbauschäden soll geprüft werden Nach der Diskussion um die Schließung einer Schlichtungsstelle für Bergbauschäden soll nun die Einrichtung einer Ansprechstelle für Bergschadenbetroffene geprüft werden. Das hat der Brandenburger Landtag am Mittwoch beschlossen.