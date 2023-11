Rund 200.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Brachttal

Mehr zum Thema

Betten brennen in Flüchtlingsunterkunf: Fünf Verletzte Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Mittelhessen sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache brannten in der Limburger Halle in der Nacht zum Dienstag etwa ein Dutzend Betten, wie die Polizei mitteilte. 95 Menschen mussten den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht werden. Die Unterkunft sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die Statik sei aber nicht beeinträchtigt. Wo die Flüchtlinge nun untergebracht werden, war zunächst unklar. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 150.000 Euro.

Landkreis Offenbach trafen Unwetter am schlimmsten Der Landkreis Offenbach ist hessenweit innerhalb von 20 Jahren am schlimmsten von Unwettern getroffen worden. Sturm, Hagel sowie Überschwemmungen und Starkregen hätten dort in den Jahren 2002 bis 2021 Schäden von durchschnittlich rund 3400 Euro pro Gebäude angerichtet, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin am Dienstag in seiner Langzeitbilanz mit.